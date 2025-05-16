Залізниця Франції змінила правила після резонансної загибелі кошеняти на коліях

Національний залізничний оператор Франції SNCF встановив правила дій на випадок потрапляння тварини на колії через два роки після гучного випадку, коли поїзд переїхав кошеня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Згідно з новим протоколом SNCF, який співробітники залізниці отримали напередодні, якщо домашня тварина пасажира втече і потрапить на залізничну колію, поїзд може бути затриманий максимум на 20 хвилин.

Після того, як пасажир повідомив про зникнення тварини, співробітники SNCF матимуть 10 хвилин, щоб "розвіяти будь-які сумніви", спробувавши знайти тварину самотужки, ідеться в протоколі.

Якщо зниклу тварину знайшли, співробітники залізниці мають максимум 10 хвилин, "щоб вилучити тварину, не входячи в зону небезпеки" і не виходячи на колії.

Якщо домашню тварину так і не знайшли, поїзд повинен рухатися – але з дуже низькою швидкістю, щоб вона змогла втекти самостійно.

До зміни правил SNCF спонукав трагічний випадок 2023 року, коли швидкісний поїзд TGV Париж-Бордо з 800 пасажирами на борту розрізав навпіл кошеня Неко, яке втекло незадовго до відправлення.

Поїзд рушив, незважаючи на прохання власників Неко затримати відправлення і врятувати тварину.

Ситуація набула широкого розголосу, її коментував зокрема тодішній міністр внутрішніх справ Франції. Власники Неко подали позов проти SNCF, і хоча суд першої інстанції наклав на оператора штраф, його скасували в апеляції.