Працівникам уряду Косова заборонили користуватись TikTok

Уряд частково визнаного Косова в п'ятницю, 28 червня, схвалив рішення про заборону TikTok у державних установах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на KOHA.net.

Під час презентації пункту про заборону TikTok прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що його запропонувало Міністерство внутрішніх справ "з метою усунення кіберризиків".

Заступник голови косовського МВС Бардхил Добра заявив, що всі установи зобов'язані встановити необхідні технічні обмеження для заборони TikTok.

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"Усі державні службовці зобов'язані видалити TikTok зі своїх пристроїв. Його дозволено на особистих пристроях, але не через державну мережу", – сказав Добра.

Заборону китайського TikTok у Косові запровадили за прикладом кількох країн Європейського Союзу, які зробили те ж саме.

У квітні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн натякнула, що у ЄС можуть заборонити TikTok.

Китайськи додаток у ЄС фігурує в розслідуванні щодо ймовірних порушень у захисті неповнолітніх.