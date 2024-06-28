Работникам правительства Косово запретили пользоваться TikTok

Правительство частично признанного Косово в пятницу, 28 июня, приняло решение о запрете TikTok в государственных учреждениях.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на KOHA.net.

Во время презентации пункта о запрете TikTok премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что его предложило Министерство внутренних дел "с целью устранения киберрисков".

Заместитель главы косовского МВД Бардхил Добра заявил, что все учреждения обязаны установить необходимые технические ограничения для запрета TikTok.

Реклама:

"Все государственные служащие обязаны удалить TikTok со своих устройств. Он разрешен на личных устройствах, но не через государственную сеть", – сказал Добра.

Запрет китайского TikTok в Косов ввели по примеру нескольких стран Европейского Союза, которые сделали то же самое.

В апреле президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула, что в ЕС могут запретить TikTok.

Китайское приложение в ЕС фигурирует в расследовании о возможных нарушениях в защите несовершеннолетних.