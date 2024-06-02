Розвідка Британії розповіла про наслідки затримання "дуже компетентного" генерала РФ

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії в останньому зведенні 2 червня проаналізувала інформацію про затримання російського генерал-майора Івана Попова за звинуваченнями у шахрайстві та корупції.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у зведенні, опублікованому 2 червня.

Попов раніше був командувачем 58-ї російської загальновійськової армії, його звільнили в липні 2023 року після критики "щодо компетентності рішень російського оборонного керівництва, пов'язаних з веденням війни".

"Згодом Попов публічно розкритикував рішення про його відсторонення, назвавши його "ударом з тилу, підступним і підлим обезголовленням армії в найскладніший і найнапруженіший момент", – нагадує британська розвідка.

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Як вважають автори зведення, у системі армії Росії, "де корупція сама по собі є укоріненою", покарання за неї "частіше є політичним інструментом, ніж спробою забезпечити належне врядування".

"Цілком ймовірно, що арешт Попова є демонстративним покаранням за його ймовірну нелояльність до начальства", – констатує розвідка Британії.

Там додають, що Попов як командувач у російській армії, "як правило, вважався дуже компетентним і, за словами російських військових коментаторів, користувався популярністю серед російських солдатів".

"Його арешт, ймовірно, ще більше занепокоїть російських військовослужбовців і зміцнить переконання його колег на вищих командних посадах у тому, що лояльність і підпорядкування режиму і своєму начальству цінується вище, ніж компетентність і харизма", – підсумовується у зведенні.

Раніше цього тижня розвідка Великої Британії присвятила свій огляд нещодавно виданому в Росії журналу "Політрук", який покликаний допомогти з вихованням російських солдатів.