Байден не виключив використання військової сили США у разі вторгнення Китаю на Тайвань

Президент США Джо Байден допустив втручання американської армії у разі вторгнення Китаю на Тайвань.

Про це він сказав в інтерв’ю TIME, повідомляє "Європейська правда".

За словами Байдена, допомога США Тайваню у разі вторгнення залежатиме від обставин.

"Я чітко дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що ми згодні з політикою попередніх президентів, яка полягає в тому, що ми не прагнемо незалежності для Тайваню", – сказав він, зазначивши, що США продовжують постачати Тайваню зброю.

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Відповідаючи на питання про можливість розгортання американських військових у разі вторгнення Китаю на Тайвань, Байден заявив: "Не виключаю використання військової сили США. Існує різниця між розгортанням наземних сил, військово-повітряних сил, військово-морських сил тощо".

Він не став уточнювати, чи йдеться про дистанційні удари з баз на Філіппінах чи в Японії.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна з Китаєм не є ані неминучою, ані невідворотною, незважаючи на швидку ескалацію напруженості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Раніше глава Індо-Тихоокеанського командування США Джон Аквіліно заявив, що Китай швидко стає більш агресивним у своїй риториці і діях в Азії.

У березні Аквіліно заявляв, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.