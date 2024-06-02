Глава Пентагону прокоментував можливість війни з Китаєм

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна з Китаєм не є ані неминучою, ані неминучою, незважаючи на швидку ескалацію напруженості в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

Як пише "Європейська правда", про це глава Пентагону сказав на оборонному форумі Shangri-La в Сінгапурі, його цитує AP.

Остін наголосив на важливості відновлення діалогу між ним і його китайським колегою для уникнення "прорахунків і непорозумінь".

"На мою думку, війна або сутичка з Китаєм не є ні неминучою, ні неминучою. Лідери великих держав повинні продовжувати працювати разом, щоб переконатися, що ми робимо все можливе, щоб зменшити можливості для прорахунків і непорозумінь", – сказав він.

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Коментарі Остіна прозвучали наступного дня після його більш ніж годинної зустрічі в кулуарах з міністром оборони Китаю Дун Цзюнем, першої особистої зустрічі між вищими посадовими особами оборонного відомства з часу розриву контактів між американськими і китайськими військовими в 2022 році.

Відмовившись деталізувати деталі їхньої розмови, Остін сказав, що найважливішим є те, що вони знову розмовляють.

"Поки ми розмовляємо, ми можемо визначити ті питання, які викликають занепокоєння, і ми хочемо переконатися, що ми встановили запобіжники, щоб не було хибних уявлень і прорахунків ... які можуть вийти з-під контролю", – сказав він.

За його словами, "ви можете робити такі речі, тільки якщо ви говорите".

Раніше глава Індо-Тихоокеанського командування США Джон Аквіліно заявив, що Китай швидко стає більш агресивним у своїй риториці і діях в Азії.

У березні Аквіліно заявляв, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

За даними ЗМІ, глава Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену під час їхнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але коли це відбудеться – ще не визначено.