Байден не исключил использование военной силы США в случае вторжения Китая на Тайвань

Президент США Джо Байден допустил вмешательство американской армии в случае вторжения Китая на Тайвань.

Об этом он сказал в интервью TIME, сообщает "Европейская правда".

По словам Байдена, помощь США Тайваню в случае вторжения будет зависеть от обстоятельств.

"Я четко дал понять Си Цзиньпину, что мы согласны с политикой предыдущих президентов, которая заключается в том, что мы не стремимся к независимости для Тайваня", – сказал он, отметив, что США продолжают поставлять Тайваню оружие.

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Отвечая на вопрос о возможности развертывания американских военных в случае вторжения Китая на Тайвань, Байден заявил: "Не исключаю использования военной силы США. Существует разница между развертыванием наземных сил, военно-воздушных сил, военно-морских сил и так далее".

Он не стал уточнять, идет ли речь о дистанционных ударах с баз на Филиппинах или в Японии.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война с Китаем не является ни неизбежной, ни неотвратимой, несмотря на быструю эскалацию напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Аквилино заявил, что Китай быстро становится более агрессивным в своей риторике и действиях в Азии.

В марте Аквилино заявлял, что Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и будет готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.