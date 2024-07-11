Єрмак розповів на форумі НАТО, що стане "геймченджером" у війні

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що дозвіл застосування далекобійної зброї по об’єктам в російському тилу змінить перебіг війни.

Про це він заявив у дискусії на Публічному форумі НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Єрмак визначив ключову зміну яку, на його думку, мають втілити західні партнери України.

Очільник ОПУ вважає, що зміни на лінії фронту будуть можливі, коли "партнери знімуть усі обмеження для застосування зброї, у тому числі вглиб російської території". "Я вважаю, що це стане реальним геймченджером і я сподіваюся, що партнери зрозуміють це якнайшвидше", – пояснив Єрмак.

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Він нагадав, що Росія не мають обмежень для ударів "по госпіталях і школах в Україні", однак не став уточнювати, які цілі ЗСУ вважають найпріоритетнішими для зміни динаміки війни.

Раніше генсек НАТО заявив на саміті, що право України на самозахист включає удари вглиб по території Росії. Відомо, що США зараз обговорюють з Україною такий дозвіл.

Про рішення, ухвалені на саміті у Вашингтоні читайте у статті "Що означає рішення саміту про членство України в Альянсі та 40 млрд для ЗСУ"