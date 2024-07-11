Право на самозахист включає удари вглиб по території Росії – генсек НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по території Росії, оскільки це передбачено правом на самозахист.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на пресконференції після засідання Євроатлантичної ради.

Столтенберг наголосив, що це загарбницька війна, Росія атакувала свого сусіда і порушила міжнародне право.

"Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самозахист. Ми допомагаємо Україні реалізувати своє право на самозахист, постачаючи зброю і техніку, в тому числі далекобійні ракети, зокрема, ATACMS", – сказав Столтенберг.

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Він привітав рішення США зменшити обмеження на застосування далекобійних ракет на території Росії, оскільки Росі знову атакувала Харкіську область і бойові дії стали точитися практично по лінії фронту.

Нагадаємо, Сполучені Штати обговорюють з Україною можливий дозвіл на використання американської далекобійної зброї для ударів углиб Росії.

Як відомо, президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.

Детально про рішення саміту дивіться у поясненнях ЄвроПравди з Вашингтона ""Членство без варіантів" для України – що це означає?"