Ермак рассказал на форуме НАТО, что станет "геймченджером" в войне

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что разрешение применения дальнобойного оружия по объектам в российском тылу изменит ход войны.

Об этом он заявил в дискуссии на Публичном форуме НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ермак определил ключевое изменение которое, по его мнению, должны воплотить западные партнеры Украины.

Глава ОПУ считает, что изменения на линии фронта будут возможны, когда "партнеры снимут все ограничения для применения оружия, в том числе вглубь российской территории".

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"Я считаю, что это станет реальным геймченджером и я надеюсь, что партнеры поймут это как можно быстрее", – пояснил Ермак.

Он напомнил, что Россия не имеет ограничений для ударов "по госпиталям и школам в Украине", однако не стал уточнять, какие цели ВСУ считают самыми приоритетными для изменения динамики войны.

Ранее генсек НАТО заявил на саммите, что право Украины на самозащиту включает удары вглубь по территории России. Известно, что США сейчас обсуждают с Украиной такое разрешение.

О решениях, принятых на саммите в Вашингтоне читайте в статье "Что означает решение саммита о членстве Украины в Альянсе и 40 млрд для ВСУ"