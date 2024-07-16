НАТО відкриє офіс у нейтральній Швейцарії

Швейцарський уряд дозволив НАТО відкрити у Женеві так званий офіс зв’язку для міжнародних та неурядових організацій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив уряд Швейцарії.

Керівник Директорату міжнародного права Федерального департаменту закордонних справ Франц Перре та юридичний радник і директор Офісу з правових питань Альянсу Джон Свордс підписали у Берні угоду, що регулює правовий статус офісу зв'язку.

Офіс зв'язку НАТО в Женеві не буде двостороннім представництвом НАТО: Швейцарія продовжуватиме спілкуватися з Альянсом через свого представника в Брюсселі, де розташована його штаб-квартира.

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НАТО вже має два офіси зв'язку в Нью-Йорку й Відні, які сприяють розвитку відносин з місцевими міжнародними організаціями і стежать за розвитком подій на багатосторонньому рівні.

Уперше про наміри відкрити представництво в Женеві НАТО оголосив за підсумками саміту у Вільнюсі в 2023 році, а ще раніше цю ідею підтримали в профільному комітеті верхньої палати швейцарського парламенту.

У федеральному уряді Швейцарії вказували, що Женева, де розташовані штаб-квартири низки міжнародних та неурядових організацій, має визнаний досвід у галузі міжнародного права і питаннях роззброєння і контролю над озброєннями, що може становити інтерес для НАТО.

Цього року Федеральний уряд Швейцарії заявив про намір поглибити співпрацю з Північноатлантичним альянсом, зокрема шляхом залучення строковиків до спільних навчальних місій і перегляду правил транзиту іноземних військових через свою територію.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну швейцарська влада й суспільство все більше схиляються до посилення безпекової співпраці, зокрема і з Північноатлантичним Альянсом.

Водночас Швейцарію критикують на міжнародному рівні за її позицію щодо заборони реекспорту озброєнь, які могли б використати для боротьби з російською агресією проти України.