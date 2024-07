ЄС і Британія засудили драконівський вирок у Росії американському журналісту

У Брюсселі і Лондоні засудили драконівський вирок російського "суду" для американського журналіста Евана Гершковича за буцімто шпигунство, якому присудили 16 років колонії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель Боррель невдовзі після появи новин про вирок Гершковичу засудив це рішення.

"Росія використовує свою політизовану правову систему для покарання за журналістську діяльність. ЄС закликає звільнити Евана та інших політв’язнів", – заявив Жозеп Боррель у своєму Twitter (X).

"Вирок репортеру WSJ Евану Гершковичу – ганебний, єдина його мета – підкреслити максимальну зневагу Росії до свободи ЗМІ. Журналістська робота не має бути злочином, Гершкович має негайно вийти на волю", – відреагував прем’єр Британії Кір Стармер.

