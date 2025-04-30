У Литві критикують те, що вступу України до ЄС перешкоджає Угорщина

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив незадоволення тим, що процесу вступу України до Європейського Союзу перешкоджає Угорщина.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Очільник МЗС Литви сказав, що процес вступу України в ЄС "зазнає перешкоджань та компрометується".

"Прогрес України наразі очевидний, Європейська комісія не має щодо цього жодних сумнівів. [Прогрес України] повинен відповідати всім умовам для відкриття першого блоку розділів, а ми не можемо цього зробити. І в цьому полягає проблема", – сказав він.

Тому, за його словами, зараз Європейська комісія шукає шляхи вирішення цієї ситуації.

"А в нинішніх умовах гратися і пристосовуватися до правил, нав'язаних нам Угорщиною, ну, вибачте, тоді ми як організація не функціонуємо і можемо взагалі закрити питання розширення", – зазначив Будріс.

Він також зазначив, що подальше розширення ЄС без України неможливе.

"Якщо в ЄС не буде України, це означатиме, що розширення ЄС не відбудеться", – додав він.

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

У результаті, ЄС почав розглядати можливість розділення процесу перемовин про вступ Молдови та України на тлі того, як Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом.

У той самий час десятки українських громадських організацій закликали очільників МЗС країн Євросоюзу знайти спосіб розблокувати початок переговорів про вступ з Україною.

Варто зауважити, що за підсумками переговорів у Будапешті 29 квітня Україна та Угорщина домовились про регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України до ЄС.