У Шотландії екоактивісти створили на піску портрет Трампа біля його гольф-курорта

Активісти організації Greenpeace створили портрет президента США Дональда Трампа на піску неподалік поля для гольфу Trump Turnberry в Шотландії на знак протесту проти політики американського лідера.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Активісти Greenpeace створили портрет президента США Дональда Трампа на піску разом з написом "Час чинити опір – боротися проти захоплення влади мільярдерами".

Фото: Х

Зображення, розміром приблизно з половину футбольного поля, було створене, щоб відзначити перші 100 днів другого терміну Трампа, впродовж яких США вийшли з Паризької кліматичної угоди та підтримали проєкти з видобутку вугілля і нафти.

Greenpeace опублікувала зняті з повітря фотографії цього протесту. Зображення було повністю змито припливом, проте активісти зазначили, що його ціль полягала у приверненні уваги до дій Трампа щодо охорони навколишнього середовища.

Організація зазначила, що для цього протесту вона співпрацювала з мистецькою організацією, щоб намалювати графіті на піску вночі.

"Протягом перших 100 днів президент Трамп активно працював над скасуванням і послабленням заходів захисту навколишнього середовища та атакував тих, хто бореться за захист природи і нашого спільного клімату", – заявила співвиконавча директорка Greenpeace UK Аріба Хамід.

Зазначимо, це не перша акція протесту цієї організації проти політики Трампа. 10 квітня писали, що поліція Лондона арештувала щонайменше п'ятьох осіб після того, як активісти Greenpeace вилили червону фарбу у ставок біля посольства США на знак протесту проти продажу зброї Ізраїлю.