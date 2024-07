Італія призначила нового посла в Україні, ним стане Карло Формоза – досвідчений дипломат, який перед цим очолював посольство у Португалії.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило на своїх сторінках посольство Італії в Україні.

Італійське посольство зазначило, що надалі дипломатичну місію в Україні очолить Карло Формоза.

Congratulations to Carlo Formosa, new Ambassador of Italy to Ukraine 🇮🇹🤝🇺🇦@italyinukr pic.twitter.com/V63MTf1tL4

Реклама: