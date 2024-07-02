Италия назначила нового посла в Украине, которым стал Карло Формоза – опытный дипломат, до этого возглавлявший посольство в Португалии.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило на своих страницах посольство Италии в Украине.

Congratulations to Carlo Formosa, new Ambassador of Italy to Ukraine 🇮🇹🤝🇺🇦@italyinukr pic.twitter.com/V63MTf1tL4 – Italy MFA (@ItalyMFA_int) July 1, 2024

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В своем комментарии Формоза отметил, что будет с гордостью представлять Италию и работать на вклад в обеспечение справедливого мира, будущее восстановление Украины и ее движение к вступлению в ЕС.

Согласно справке, которую приводит итальянское издание ANSA, 61-летний посол Формоза имеет политологическое образование, в МИД Италии работает с 1992 года и уже с этого начального периода занимался аспектами экономического сотрудничества со странами Восточной Европы, включая Украину, и Центральной Азии.

В последующие годы карьеры он работал в посольстве во Вьетнаме, затем в Иране, после чего большую часть времени до 2017 года занимал различные должности в итальянском МИД.

После небольшого периода работы в частном секторе Формоза в 2020 году стал послом в Португалии, а с 1 июля 2024 года назначен послом в Украине.

Напомним, до этого посольство Италии в Украине возглавлял Пьер Франческо Дзадзо. С 1 января этого года он возглавил группу послов стран "Группы семи" в Киеве, которые помогают в воплощении реформ, в связи с председательством Италии в G7 в течение 2024 года. Соответственно, эту же роль после официального начала работы получит новый посол Италии.

Отметим, Дзадзо был одним из немногих послов, которые не уехали из Киева заблаговременно или сразу же после начала полномасштабной войны.