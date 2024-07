Италия назначила нового посла в Украине, которым стал Карло Формоза – опытный дипломат, до этого возглавлявший посольство в Португалии.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило на своих страницах посольство Италии в Украине.

Congratulations to Carlo Formosa, new Ambassador of Italy to Ukraine 🇮🇹🤝🇺🇦@italyinukr pic.twitter.com/V63MTf1tL4