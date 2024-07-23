У Кремлі обіцяють помсту за рішення ЄС спрямувати доходи від активів РФ на зброю для України 

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив про "крадіжку" через наміри ЄС спрямувати перший транш з доходів від заморожених активів РФ на зброю для України та пообіцяв відповідь.

Як пише "Європейська правда", його заяву наводять російські інформаційні агентства, серед яких "РИА Новости".

Пєсков прокоментував заяву головного дипломата ЄС Жозепа Борреля про те, що ЄС скерує перший транш від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.

"Безперечно, так чи інакше якась відповідь буде. Подібні крадійські дії не можуть залишатися без кроків у відповідь", – заявив речник Кремля.

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Початково Боррель казав, що перші 1,4 млрд євро з доходів від російських активів мають стати доступними у липні, та ще 1 млрд – до кінця 2024 року.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військове обладнання для України.