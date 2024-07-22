Боррель: Перші 1,4 млрд євро з росактивів на зброю Україні будуть на початку серпня

Високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив, що ЄС скерує перший транш від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі в понеділок, 22 липня, повідомляє "Європейська правда".

Боррель сказав, що на засіданні "повідомив міністрам про прогрес стосовно першого траншу в 1,4 мільярда євро".

Він, "як очікується, буде перерахований на початку серпня – наступного тижня", уточнив топдипломат ЄС. Раніше він говорив, що кошти будуть перераховані в липні.

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За його словами, ці кошті будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військове обладнання для України – засобів протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та озброєнь в української промисловості.

"Тобто ми не просто надаватимемо військову підтримку Україні, а й ізсередини самої України. Що, певна річ, є найлогічнішим та найефективнішим шляхом, яким ми можемо піти", – підсумував Боррель.

Нагадаємо, Євросоюз у червні погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Рішення схвалили попри опір Угорщини.

Топдипломат ЄС Боррель говорив, що, окрім першого траншу в 1,4 мільярда євро, до кінця року буде скерований ще 1 мільярд євро на закупівлю зброї для України.