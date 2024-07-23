В Кремле обещают месть за решение ЕС направить доходы от активов РФ на оружие для Украины
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "воровством" намерения ЕС направить первый транш из доходов от замороженных активов РФ на оружие для Украины и пообещал ответ.
Как пишет "Европейская правда", его заявление приводят российские информационные агентства, среди которых "РИА Новости".
Песков прокомментировал заявление главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, что ЕС направит первый транш из доходов от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа.
"Безусловно, так или иначе ответ будет, подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности", – заявил представитель Кремля.
Изначально Боррель говорил, что первые 1,4 млрд евро с доходов от российских активов должны стать доступными в июле, и еще 1 млрд – до конца 2024 года.
Средства будут направлены на закупку приоритетного военного оборудования для Украины.