Ультраправі не отримали жодної керівної посади в комітетах Європарламенту

Представники крайніх правих груп Європейського парламенту – "Патріоти за Європу" та "Європа суверенних націй" – не спромоглись отримати жодного керівного місця в комітетах під час голосування у вівторок, 23 липня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі Euractiv.

Обрання голів комітетів Європарламенту у вівторок було останнім пунктом порядку денного органу перед тим, як він пішов на місячні канікули.

У жодному з 24 комітетів і підкомітетів Європарламенту представники "Патріотів за Європу" – третьої за величиною групи – або меншої ультраправої "Європи суверенних націй" не були обрані на посаду голови або заступника.

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Натомість м’які євроскептики "Європейські консерватори та реформісти" (ЄКР) отримали трьох голів і десять віцеголів комітетів, зокрема керівництво в комітетах з питань бюджету та сільського господарства.

Віцепрезидентка "Патріотів за Європу", представниця угорської партії "Фідес" Кінга Гал висловила своє обурення розподілом керівних посад, заявивши, що найбільша група – Європейська народна партія – "не готова прийняти демократичні результати виборів і не може змиритися з тим, що "Патріоти" є третьою за чисельністю групою".

Голови комітетів відіграють важливу роль у Європарламенті, оскільки визначають порядок денний комітету і головують на засіданнях та ведуть переговори з Радою ЄС та Єврокомісією щодо законодавства.

Минулого тижня ультраправі також не змогли домогтись обрання своїх представників на посади віцепрезидентів Європарламенту та не змогли зірвати переобрання Урсули фон дер Ляєн головою Єврокомісії.

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