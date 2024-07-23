Ультраправые не получили ни одной руководящей должности в комитетах Европарламента

Представители крайне правых групп Европейского парламента – "Патриоты за Европу" и "Европа суверенных наций" – не смогли получить ни одного руководящего места в комитетах во время голосования во вторник, 23 июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Euractiv.

Избрание председателей комитетов Европарламента во вторник было последним пунктом повестки дня органа перед тем, как он ушел на месячные каникулы.

Ни в одном из 24 комитетов и подкомитетов Европарламента представители "Патриотов за Европу" – третьей по величине группы – или меньшей ультраправой "Европы суверенных наций" не были избраны на должность председателя или заместителя.

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Зато мягкие евроскептики "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) получили трех председателей и десять вице-председателей комитетов, в частности руководство в комитетах по вопросам бюджета и сельского хозяйства.

Вице-президент "Патриотов за Европу", представитель венгерской партии "Фидес" Кинга Гал выразила свое возмущение распределением руководящих должностей, заявив, что крупнейшая группа – Европейская народная партия – "не готова принять демократические результаты выборов и не может смириться с тем, что „Патриоты" являются третьей по численности группой".

Председатели комитетов играют важную роль в Европарламенте, поскольку определяют повестку дня комитета и председательствуют на заседаниях и ведут переговоры с Советом ЕС и Еврокомиссией по законодательству.

На прошлой неделе ультраправые также не смогли добиться избрания своих представителей на должности вице-президентов Европарламента и не смогли сорвать переизбрание Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии.

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