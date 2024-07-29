Британія отримає понад £750 тисяч від російського олігарха Петра Авена

Управитель майна російського мільярдера Петра Авена у Великій Британії погодився виплатити державі понад 750 тисяч фунтів стерлінгів, аби закрити провадження британської поліції щодо ухилення від санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

У межах провадження, яке стосувалось спроби ухиляння Авена від санкцій, британське Національне агентство по боротьбі зі злочинністю прагнуло стягнути на свою користь 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Як наслідок представники Авена погодились передати кошти з двох банківських рахунків, визнавши, що вони є "майном, що підлягає поверненню, або були призначені для використання в незаконних цілях".

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Також, за словами представниці британського Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Аннабель Дарлоу, відомство отримало тисячі фунтів стерлінгів готівкою, вилучених в особняку Авена під Лондоном, як "доходи, отримані злочинним шляхом".

Нагадаємо, розслідування, яке почалось ще навесні 2022 року, стосувалось близько 3,7 мільйона фунтів стерлінгів, які були переказані на рахунки у Великій Британії з австрійського трасту за кілька годин до того, як Авен потрапив під санкції Європейського Союзу.

Сам Авен не має банківського рахунку у Британії, але його підозрювали у використанні рахунків дружини та компанії з управління нерухомістю як особистої "скарбнички".

Паралельно Авен намагається через суд домогтись скасування британських санкцій, які на нього наклав Лондон як на прокремлівського олігарха. Адвокати росолігарха стверджують, що він уже став в "опозиційну до нинішнього режиму позицію".

Нагадаємо, нещодавно Латвія подала апеляцію на рішення Суду Європейського Союзу, який скасував "старі" санкції проти Авена та Михаїла Фрідмана.