Британия получит более £750 тысяч от российского олигарха Петра Авена

Управляющий имущества российского миллиардера Петра Авена в Великобритании согласился выплатить государству более 750 тысяч фунтов стерлингов, чтобы закрыть производство британской полиции по уклонению от санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В рамках производства, которое касалось попытки уклонения Авена от санкций, британское Национальное агентство по борьбе с преступностью стремилось взыскать в свою пользу 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

В результате представители Авена согласились передать средства с двух банковских счетов, признав, что они являются "имуществом, подлежащим возврату, или были предназначены для использования в незаконных целях".

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Также, по словам представительницы британского Национального агентства по борьбе с преступностью Аннабель Дарлоу, ведомство получило тысячи фунтов стерлингов наличными, изъятых в особняке Авена под Лондоном, как "доходы, полученные преступным путем".

Напомним, расследование, которое началось еще весной 2022 года, касалось около 3,7 миллиона фунтов стерлингов, которые были переведены на счета в Великобритании из австрийского траста за несколько часов до того, как Авен попал под санкции Европейского Союза.

Сам Авен не имеет банковского счета в Британии, но его подозревали в использовании счетов жены и компании по управлению недвижимостью как личной "копилки".

Параллельно Авен пытается через суд добиться отмены британских санкций, которые на него наложил Лондон как на прокремлевского олигарха. Адвокаты росолигарха утверждают, что он уже стал в "оппозиционную к нынешнему режиму позицию".

Напомним, недавно Латвия подала апелляцию на решение Суда Европейского Союза, который отменил "старые" санкции против Авена и Михаила Фридмана.