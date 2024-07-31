Єврокомісія заборонила працівникам брати в подарунок квитки на Олімпіаду

Європейська комісія заборонила своїм посадовцям брати в подарунок безкоштовні квитки на великі події, такі як Олімпійські ігри, на тлі скандалів зі спробами підкупу представників ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

В електронному листі співробітникам Єврокомісії нагадали, що прийняття безкоштовних квитків "ставить під сумнів відповідність очікуваній етичній поведінці членів і співробітників або може створити репутаційні ризики для Комісії та причетних людей".

Співробітникам також заборонили брати подаровані або надані організаторами квитки на великі події, такі як футбольний турнір Євро-2024 та пісенний конкурс "Євробачення".

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"Ризик для репутації, пов'язаний з прийняттям квитка, є високим, коли громадськість має труднощі з придбанням квитків", – йдеться в електронному листі.

Водночас інструкції передбачають винятки: квитки можуть прийняти комісари, якщо вони офіційно представляють Єврокомісію на заході або якщо квиток можна вважати "жестом дипломатії та ввічливості" – наприклад коли його пропонує уряд країни ЄС.

Про нові правила стало відомо після кількох спроб підкупу посадовців Євросоюзу.

Колишній керівник транспортного депараменту Єврокомісії Генрік Гололей, як з’ясувалось, користувався безкоштовними перельотами на літаках Qatar Airways, поки його команда вела переговори про угоду з країною Перської затоки.

Це стало частиною ширшого корупційного скандалу "Катаргейт", у межах якого Катар намагався вплинути на ухвалення рішень у Європарламенті.

У Єврокомісії після цього запропонували створити етичний орган, який би встановив загальні правила поведінки для посадовців всіх інституцій ЄС.