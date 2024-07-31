Еврокомиссия запретила работникам брать в подарок билеты на Олимпиаду

Европейская комиссия запретила своим чиновникам брать в подарок бесплатные билеты на крупные события, такие как Олимпийские игры, на фоне скандалов с попытками подкупа представителей ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В электронном письме сотрудникам Еврокомиссии напомнили, что принятие бесплатных билетов "ставит под сомнение соответствие ожидаемому этическому поведению членов и сотрудников или может создать репутационные риски для Комиссии и причастных людей".

Сотрудникам также запретили брать подаренные или предоставленные организаторами билеты на крупные события, такие как футбольный турнир Евро-2024 и песенный конкурс "Евровидение".

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"Риск для репутации, связанный с принятием билета, является высоким, когда общественность имеет трудности с приобретением билетов", – говорится в электронном письме.

В то же время инструкции предусматривают исключения: билеты могут принять комиссары, если они официально представляют Еврокомиссию на мероприятии или если билет можно считать "жестом дипломатии и вежливости" – например, когда его предлагает правительство страны ЕС.

О новых правилах стало известно после нескольких попыток подкупа чиновников Евросоюза.

Бывший руководитель транспортного депарамента Еврокомиссии Генрик Гололей, как выяснилось, пользовался бесплатными перелетами на самолетах Qatar Airways, пока его команда вела переговоры о соглашении со страной Персидского залива.

Это стало частью более широкого коррупционного скандала "Катаргейт", в рамках которого Катар пытался повлиять на принятие решений в Европарламенте.

В Еврокомиссии после этого предложили создать этический орган, который бы установил общие правила поведения для должностных лиц всех институтов ЕС.