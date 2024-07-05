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Столтенберг сподівається на членство України в НАТО протягом 10 років

Новини — П'ятниця, 5 липня 2024, 10:38 — Христина Бондарєва

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподіваються, що Україна приєднається до оборонного альянсу протягом наступного десятиліття.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству DPA, витяни з якого опублікувало видання Bild, пише "Європейська правда".

Столтенберга запитали про можливе розширення Альянсу в найближчі десять років. 

"Я дуже сподіваюся, що Україна стане союзником", – сказав Столтенберг, який залишає посаду генсека восени.

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Незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні Столтенберг також закликав до ще більшої військової допомоги Україні.

 "Що сильнішою буде наша підтримка, то швидше ця війна може закінчитися… Що більше ми візьмемо на себе зобов'язань у довгостроковій перспективі, то швидше війна може закінчитися", – сказав він.

Нещодавно ЗМІ також повідомили, що на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

Крім того, обговорюють створення посади спецпредставника у Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних сил під егідою НАТО.

Водночас, запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні Україна не отримає.

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