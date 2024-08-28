У Чехії засновника фонду допомоги Україні звинуватили в привласненні коштів

Прокуратура Чехії звинуватила у шахрайстві засновника благодійного фонду Help Ukraine Володимира Гергеля через те, що він нібито привласнив частину дотації чеського Міністерства освіти.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось Чеське телебачення.

Справа стосується 20 мільйонів крон, які Міносвіти Чехії виділило на фінансування громадського центру "Розтили", відкритого у квітні 2022 року для інтеграції українських біженців та їхніх дітей.

Дотація надавалась за умови, що участь дітей в адаптаційній програмі буде безкоштовною для батьків. Але Чеське телебачення дізналось, що Help Ukraine брав гроші з батьків та кілька місяців не платив вихователям центру за їхню роботу.

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Коли ситуація у центрі "Розтили" привернула увагу правоохоронців, ті встановили, що Гергель відправив приблизно два мільйони чеських крон на рахунок своєї матері на наступний день після того, як Help Ukraine отримав перший грант у 15 мільйонів чеських крон.

Пізніше Гергель, імовірно, зняв шість мільйонів крон готівкою з рахунку фонду і заплатив вісім мільйонів за купівлю квартири в Празі.

У межах розслідування, яке триває з 2023 року, поліції вдалося заарештувати активи на суму щонайменше 12 мільйонів чеських крон, зокрема частку в житловому кооперативі. Обвинувальний акт подали навесні 2024-го.

"У цій справі державний прокурор висунув звинувачення проти однієї фізичної особи за діяння, яке кваліфікується як злочин, пов'язаний з шахрайством із субсидіями", – сказав Чеському телебаченню речник прокуратури Праги Алеш Цимбала.

Він додав, що Гергелю в разі доведення вини загрожує тюремне ув'язнення на термін від п'яти до 10 років.

Нагадаємо, з минулого року Естонія та Україна спільно розслідують імовірні розкрадання з боку естонського некомерційного фонду Slava Ukraini та його українських партнерів 1,5 млн євро, що жертвували постраждалим від війни РФ.