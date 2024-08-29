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ЗМІ: Прем'єр Британії прибрав портрет Тетчер у своїй резиденції

Новини — Четвер, 29 серпня 2024, 18:55 — Іванна Костіна

Лейбористський прем'єр-міністр Британії Кір Стармер прибрав з резиденції на Даунінг-стрит, 10 портрет своєї консервативної попередниці Маргарет Тетчер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spectator.

Це стало відомо після того, як біограф Стармера Том Болдуін дав інтерв'ю в Шотландії, на літньому книжковому фестивалі Aye Write в Глазго.

Картина, написана на замовлення перем’єр-міністра (лейбориста, як і Стармер) Гордона Брауна, профінансована анонімним пожертвуванням, яке покрило її вартість у 100 000 фунтів стерлінгів, є першою картиною колишнього прем'єр-міністра, яку коли-небудь замовляла резиденція прем’єра.

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Але, незважаючи на її зв'язок з останнім лейбористським прем'єр-міністром, схоже, що Стармер не був надто вражений.

Болдуін розповів, як його нещодавно відвели до колишнього кабінету на Даунінг-стрит, або "кімнати Тетчер", після чого прем'єр-міністр погодився з ним, що портрет Залізної леді "дещо тривожний".

Біограф розповів, що він запитав Стармера, чи збирається той "позбутися його", і прем'єр-міністр, як повідомляється, підтвердив, що дійсно планує це зробити. "І він це зробив", – зізнався Болдуін.

Це одкровення викликало крики обурення з боку опозиції, а кандидат у лідери шотландських консерваторів Рассел Фіндлі затаврував прем'єр-міністра за "дріб'язковий підхід" до своїх політичних опонентів.

Нагадаємо, Кір Стармер заявив, що для "відновлення" Британії після попереднього уряду знадобиться багато часу, та попередив, що "справи погіршаться, перш ніж покращитися". 

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Велика Британія
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