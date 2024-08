Вице-премьера Британии заметили на тусовке в Ибице после заявлений премьера о "трудных временах"

Вице-премьер-министра Великобритании Анджелу Рейнер сняли на видео на популярном курорте Ибица после того, как глава британского правительства Кир Стармер предупредил об "ухудшении дел" в стране из-за проблем с финансами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Telegraph.

На видео, которое появилось в сети накануне, Райнер в красном наряде танцует под ремикс хита Gotye "Somebody That I Used to Know", тогда как другие участники вечеринки подбадривают ее. Позже она обнимает диджея.

Реклама:

Видео появилось менее чем через неделю после того, как премьер-министр Британии заявил, что "дела ухудшатся, прежде чем улучшатся", говоря о ситуации в экономике.

Стармер также анонсировал "болезненные" решения по бюджету на следующий год, намекая на возможное повышение налогов.

44-летняя вице-премьер правительства Британии Рейнер, которая также является министром жилищного строительства, ранее рассказывала журналистам о своей любви к вечеринкам, в частности рейвам, на которых может находиться часами.

Ранее стало известно, что премьер-министр Британии Кир Стармер убрал из резиденции на Даунинг-стрит, 10 портрет своей консервативной предшественницы Маргарет Тэтчер.