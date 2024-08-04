Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок снова стала на защиту соглашения с США по размещению на немецкой территории американских ракет дальнего радиуса действия.

Заявление министра приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Говоря о необходимости размещения дальнобойных ракет на территории Германии, Бербок сослалась на угрозу, которую Россия представляет для европейской безопасности.

"Формировать внешнюю политику сегодня означает признать, что принцип надежды не защитит нас от путинской России", – отметила она.

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По словам главы МИД Германии, сейчас страну защищают инвестиции в собственную безопасность и силу

"И это включает решение о развертывании американских систем вооружений большой дальности", – добавила она.

Бербок подчеркнула, что Германия нуждается в "надежном сдерживающем факторе" против России, "который также защищает поляков, балтийские народы и финнов – наших партнеров, которые имеют прямую границу с Россией и почувствовали на себе, как она использует гибридные меры на границе в последние месяцы".

Как известно, во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по Альянсу.

В Кремле уже говорили, что в случае развертывания "Томагавков" европейские столицы станут "потенциальной" жертвой.

Кремлевский правитель Владимир Путин заявил, что в случае развертывания американских ракет "Томагавк" в Германии Россия откажется от "одностороннего моратория" на размещение ракет средней и малой дальности в Европе.