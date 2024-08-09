Зірваний теракт на концерті Тейлор Свіфт у Відні: затримано громадянина Іраку

18-річного громадянина Іраку затримали у Відні у зв'язку з розслідуванням ймовірного планування теракту на одному з концертів співачки Тейлор Свіфт в австрійській столиці.

Про це повідомив у п'ятницю міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, інформує "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Громадянин Іраку походить з того ж кола, що й головний підозрюваний, 19-річний австрієць з північномакедонським корінням.

"Минулої ночі було затримано ще одну особу", – повідомив Карнер. Йдеться про 18-річного громадянина Іраку, якого затримали у Відні.

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Головний підозрюваний, який присягнув на вірність "Ісламській державі", планував смертельний напад серед тисяч фанатів Тейлор Свіфт, які мали зібратися біля віденського стадіону "Ернст Гаппель".

Концерти американської поп-зірки були заплановані у Відні на четвер, п'ятницю та суботу. Всі три концерти були скасовані пізно ввечері в середу з міркувань безпеки.

Двоє інших австрійських підлітків у віці 17 і 15 років були затримані в середу у зв'язку з запланованим нападом. 15-річного підлітка вже відпустили, він проходить як свідок.

Підозрюваний іракець присягнув на вірність "Ісламській державі" 6 серпня, але залишається незрозуміло, чи мав він якийсь стосунок до запланованої атаки, пише видання.

Австрія звернулася до Північної Македонії з проханням допомогти з перевіркою особи 19-річного головного підозрюваного.

Під час обшуку в помешканні 19-річного підозрюваного знайшли хімічні речовини. Згодом стало відомо, що він зізнався у своїх намірах.