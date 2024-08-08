Підозрюваний у підготовці теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні зізнався у намірах

Поліція Австрії заявила, що 19-річний підозрюваний у підготовці теракту на концерті Тейлор Свіфт зізнався у своїх намірах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив, генеральний директор з громадської безпеки Франц Руф, якого цитує Die Presse.

Юнак хотів здійснити напад з використанням вибухівки і ріжучої та холодної зброї на концерті Тейлор Свіфт або в четвер, або в п'ятницю.

За словами Руфа, 19-річний хлопець звільнився з роботи 25 липня і сказав, що у нього "великі плани".

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"Наразі ми не шукаємо жодних інших людей", – сказав Руф.

Також немає жодних ознак подібних загроз в інших федеральних землях.

Глава Управління нацбезпеки і розвідки Омар Хайяві-Пірхнер своєю чергою зазначив, що метою підозрюваного було "вбити себе і великий натовп інших людей на концерті або сьогодні, або завтра".

Він додав, що австрійська розвідка перебуває в контакті з іноземними спецслужбами. Від однієї з них вони отримали наводку про 19-річного підозрюваного.

"Попереду ще велика слідча робота", – підкреслив Хайяві-Пірхнер.

Водночас другий підозрюваний, 17-річний хлопець, якого затримали поблизу стадіону імені Ернста Гаппеля, досі зберігає мовчання.

У середу також було затримано третю особу, 15-річного хлопця. Він дав свідчення, що 19-річний підозрюваний регулярно отримував інформацію про вибухові технології.

Три концерти Свіфт у Відні, які мали зібрати 195 тисяч глядачів, були скасовані пізно ввечері в середу після того, як уряд повідомив про запланований напад.

Також повідомляли, що під час обшуку в помешканні 19-річного підозрюваного знайшли хімічні речовини.