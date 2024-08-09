Сорванный теракт на концерте Тейлор Свифт в Вене: задержан гражданин Ирака

18-летнего гражданина Ирака задержали в Вене в связи с расследованием вероятного планирования теракта на одном из концертов певицы Тейлор Свифт в австрийской столице.

Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, информирует "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Гражданин Ирака происходит из того же круга, что и главный подозреваемый, 19-летний австриец с северомакедонскими корнями.

"Прошлой ночью был задержан еще один человек", – сообщил Карнер. Речь идет о 18-летнем гражданине Ирака, которого задержали в Вене.

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Главный подозреваемый, который присягнул на верность "Исламскому государству", планировал смертельное нападение среди тысяч фанатов Тейлор Свифт, которые должны были собраться возле венского стадиона "Эрнст Гаппель".

Концерты американской поп-звезды были запланированы в Вене на четверг, пятницу и субботу. Все три концерта были отменены поздно вечером в среду по соображениям безопасности.

Двое других австрийских подростков в возрасте 17 и 15 лет были задержаны в среду в связи с запланированным нападением. 15-летнего подростка уже отпустили, он проходит как свидетель.

Подозреваемый иракец присягнул на верность "Исламскому государству" 6 августа, но остается неясно, имел ли он какое-то отношение к запланированной атаке, пишет издание.

Австрия обратилась к Северной Македонии с просьбой помочь с проверкой личности 19-летнего главного подозреваемого.

Во время обыска в квартире 19-летнего подозреваемого нашли химические вещества. Впоследствии стало известно, что он сознался в своих намерениях.