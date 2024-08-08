Австрія просить Північну Македонію допомогти з розслідуванням спроби теракту

Австрія звернулася до Північної Македонії з проханням допомогти з перевіркою особи 19-річного підлітка північномакедонського походження – одного з двох заарештованих за підозрою в плануванні теракту під час віденської частини концертного туру Тейлор Свіфт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал BIRN.

Північномакедонське Міністерство внутрішніх справ підтвердило, що отримало запит "на перевірку особи, яка походить з Північної Македонії і яку підозрюють у запланованому теракті у Відні".

"Ми діємо відповідно до поданого запиту", – додали у відомстві, не уточнивши подробиць.

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Місцеві ЗМІ, посилаючись на неназвані джерела в поліції, припускають, що затриманий в Австрії 19-річний хлопець походить із міста Гостивар, що на північному заході Північної Македонії.

Напередодні австрійська поліція затримала двох людей, підозрюваних у підготовці терактів на масових заходах, зокрема концертах Тейлор Свіфт у Відні.

Три концерти Свіфт були скасовані.

Також повідомляли, що під час обшуку в помешканні 19-річного підозрюваного знайшли хімічні речовини. Згодом стало відомо, що підозрюваний зізнався у своїх намірах.