У Раді Європи засудили проведені Росією "місцеві вибори" в окупованому Криму

У Раді Європи засудили проведення Росією "місцевих виборів" в окупованих Криму та Севастополі та висловили підтримку Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", із заявою виступив очільник Конгресу органів місцевої та регіональної влади РЄ Марк Кольс.

Кольс від імені Конгресу засудив влаштовані Росією "місцеві вибори" у Криму та місті Севастополі, наголосивши, що дії Росії є незаконними.

"Результати цих виборів не можуть визнаватися, як і вибори у самій Росії, які не були ані вільними, ані чесними. Підкреслюю непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів. Крим – це Україна", – заявив він.

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Євросоюз також засудив проведення Російською Федерацією місцевих виборів в окупованих Криму та Севастополі.

Як відомо, 8 вересня Росія проводила вибори до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня. В МЗС України наголосили, що результати так званих "виборів" є нікчемними, а самі "вибори" – нелегітимними.