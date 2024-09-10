В Совете Европы осудили проведенные Россией "местные выборы" в оккупированном Крыму

В Совете Европы осудили проведение Россией "местных выборов" в оккупированных Крыму и Севастополе и выразили поддержку Украине.

Как сообщает "Европейская правда", с заявлением выступил глава Конгресса органов местной и региональной власти СЕ Марк Кольс.

Кольс от имени Конгресса осудил устроенные Россией "местные выборы" в Крыму и городе Севастополе, отметив, что действия России являются незаконными.

"Результаты этих выборов не могут признаваться, как и выборы в самой России, которые не были ни свободными, ни честными. Подчеркиваю непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Крым – это Украина", – заявил он.

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Евросоюз также осудил проведение Российской Федерацией местных выборов в оккупированных Крыму и Севастополе.

Как известно, 8 сентября Россия проводила выборы в местные органы власти субъектов РФ разного уровня. В МИД Украины отметили, что результаты так называемых "выборов" ничтожны, а сами "выборы" – нелегитимны.