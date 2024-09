Норвегія засудила удар РФ по конвою Червоного Хреста на Донеччині

Норвегія засудила російський удар по вантажівці Червоного Хреста на Донеччині, якою привезли допомогу місцевим мешканцям.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували в офіційному X (Twitter) МЗС Норвегії.

МЗС Норвегії засудило російський обстріл у прифронтовому селі Віролюбівка на Донеччині 12 вересня, внаслідок якого знищена вантажівка і загинули троє співробітників Червоного Хреста.

Norway condemns today’s attacks on the @ICRC in the Donetsk region, Ukraine, where 3 humanitarian workers were killed.



We urgently call for respect for and compliance with international humanitarian law.



Humanitarian workers must be protected. pic.twitter.com/5JBy3VBaED

Реклама: