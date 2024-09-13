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Норвегия осудила удар РФ по конвою Красного Креста в Донецкой области

Новости — Пятница, 13 сентября 2024, 13:39 — Мария Емец

Норвегия осудила российский удар по грузовику Красного Креста в Донецкой области, которым привезли помощь местным жителям.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали в официальном X (Twitter) МИД Норвегии.

МИД Норвегии осудило российский обстрел в прифронтовом селе Веролюбовка в Донецкой области 12 сентября, в результате которого уничтожен грузовик и погибли трое сотрудников Красного Креста. 

"Мы призываем уважать международное право и действовать в соответствии с ним. Гуманитарные работники должны быть защищены", – отметили в заявлении.

Обстрел осудил также главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, подчеркнув, что Россия должна быть привлечена к ответственности за такие действия.

Также Боррель пообещал "быстрый ответ" ЕС за передачу иранских ракет России.

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