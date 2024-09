Норвегия осудила удар РФ по конвою Красного Креста в Донецкой области

Норвегия осудила российский удар по грузовику Красного Креста в Донецкой области, которым привезли помощь местным жителям.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали в официальном X (Twitter) МИД Норвегии.

МИД Норвегии осудило российский обстрел в прифронтовом селе Веролюбовка в Донецкой области 12 сентября, в результате которого уничтожен грузовик и погибли трое сотрудников Красного Креста.

Norway condemns today’s attacks on the @ICRC in the Donetsk region, Ukraine, where 3 humanitarian workers were killed.



We urgently call for respect for and compliance with international humanitarian law.



Humanitarian workers must be protected. pic.twitter.com/5JBy3VBaED

