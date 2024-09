Боррель засудив удар Росії по конвою Червоного Хреста на Донеччині

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російський удар по ваговозу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Донецькій області.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар Боррель опублікував у X (Twitter).

Топдипломат ЄС заявив, що "найбільш рішучим чином засуджує" російський обстріл вантажівки МКЧХ, яка перевозила гуманітарну допомогу в Донецькій області.

"Гуманітарні працівники за жодних обставин не можуть бути мішенню. Росія буде притягнута до відповідальності за всі порушення міжнародного гуманітарного права", – додав він.

