Укр Рус Eng

Боррель засудив удар Росії по конвою Червоного Хреста на Донеччині

Новини — Четвер, 12 вересня 2024, 21:14 — Олег Павлюк

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російський удар по ваговозу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Донецькій області.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар Боррель опублікував у X (Twitter).

Топдипломат ЄС заявив, що "найбільш рішучим чином засуджує" російський обстріл вантажівки МКЧХ, яка перевозила гуманітарну допомогу в Донецькій області.

"Гуманітарні працівники за жодних обставин не можуть бути мішенню. Росія буде притягнута до відповідальності за всі порушення міжнародного гуманітарного права", – додав він.

Реклама:

Як повідомлялось, уранці 12 вересня Росія обстріляла з артилерії село Віролюбівка Костянтинівської громади Донецької області.

У результаті загинули троє співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ще двоє людей отримали поранення.

Президент МКЧХ Мір’яна Сполярич категорично засудила атаку й розповіла, що члени організації мали роздавати дрова і паливні брикети вразливим домогосподарствам у Віролюбівці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Боррель Війна з РФ
Реклама: