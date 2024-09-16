У чеському місті Острава прорвало дамбу, вода загрожує новим районам

У чеському місті Острава, що потрепає від повеней, ситуація додатково ускладнилася після прориву дамби.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Дамба у місці, де сходяться річки Одра і Оправа, не витримала тиску води і тепер вода з обох річок полилася у місто, затоплюючи нові райони. Вода загрожує декільком заводам, у тому числі підприємству хімічної промисловості.

⚠️🌊 Hráz na soutoku řek Odry a Opavy nápor vody nevydržela. Voda se valí na Přívoz, kde začíná EVAKUACE. Dbejte prosím pokynů IZS. pic.twitter.com/8LURPTdRgC Реклама: September 16, 2024

Плани кризового реагування не враховували такого сценарію, вважалося, що дамба має витримати.

Пробоїну намагаються перекрити мішками з піском, які скидають туди краном, сподіваючись запобігти ще більшій шкоді та новим евакуаціям.

Pyrotechnici pomáhají hasičům s utěsněním protržené hráze na soutoku Odry a Opavy v Ostravě. Voda se tudy valí do Přívozu a rozlévá se dál do města. Hasiči tak do průrvy pokládají jeřábem objemné pytle s pískem – lano, na němž pytel visí, pak odpálí právě pyrotechnik. pic.twitter.com/8ESLvBrISX – Události Ostrava (@UdalostiOstrava) September 16, 2024

Поліція тим часом повідомила про перший зафіксований випадок мародерства на об’єкті приватної компанії, порушника затримали.

Всього в Остраві евакуювали близько 2500 людей, переважно з району Пршивоз.

Evakuace Ostravy Přívozu. U soutoku Odry a Opavy jsou dvě 50m trhliny. Video reportérka Marta Pilařová @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/0U5jCGCyoz – Silvie Mikulcova (@SMikulcova) September 16, 2024

У Польщі через повені оголосили стан стихійного лиха, там прорвало ще одну дамбу в районі міста Пачкув.

У Європарламенті готують спеціальні дебати щодо допомоги постраждалим від повеней у Центральній Європі.



