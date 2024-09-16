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У чеському місті Острава прорвало дамбу, вода загрожує новим районам

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Новини — Понеділок, 16 вересня 2024, 15:23 — Марія Ємець

У чеському місті Острава, що потрепає від повеней, ситуація додатково ускладнилася після прориву дамби.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда". 

Дамба у місці, де сходяться річки Одра і Оправа, не витримала тиску води і тепер вода з обох річок полилася у місто, затоплюючи нові райони. Вода загрожує декільком заводам, у тому числі підприємству хімічної промисловості. 

Плани кризового реагування не враховували такого сценарію, вважалося, що дамба має витримати. 

Пробоїну намагаються перекрити мішками з піском, які скидають туди краном, сподіваючись запобігти ще більшій шкоді та новим евакуаціям. 

Поліція тим часом повідомила про перший зафіксований випадок мародерства на об’єкті приватної компанії, порушника затримали. 

Всього в Остраві евакуювали близько 2500 людей, переважно з району Пршивоз.

У Польщі через повені оголосили стан стихійного лиха, там прорвало ще одну дамбу в районі міста Пачкув.

У Європарламенті готують спеціальні дебати щодо допомоги постраждалим від повеней у Центральній Європі.


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Чехія стихійні лиха
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