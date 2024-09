В чешском городе Острава прорвало дамбу, вода угрожает новым районам

В чешском городе Острава, страдающем от наводнений, ситуация дополнительно осложнилась после прорыва дамбы.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Дамба в месте, где сходятся реки Одра и Оправа, не выдержала давления воды и теперь вода из обеих рек полилась в город, затапливая новые районы. Вода угрожает нескольким заводам, в том числе предприятию химической промышленности.

Планы кризисного реагирования не учитывали такого сценария, считалось, что дамба должна выдержать.

Пробоину пытаются перекрыть мешками с песком, которые сбрасывают туда краном, надеясь предотвратить еще больший ущерб и новые эвакуации.

Pyrotechnici pomáhají hasičům s utěsněním protržené hráze na soutoku Odry a Opavy v Ostravě. Voda se tudy valí do Přívozu a rozlévá se dál do města. Hasiči tak do průrvy pokládají jeřábem objemné pytle s pískem – lano, na němž pytel visí, pak odpálí právě pyrotechnik. pic.twitter.com/8ESLvBrISX