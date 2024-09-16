У Європарламенті готують спецдебати щодо допомоги постраждалим від повеней у Європі

У Європейському парламенті в Страсбурзі планують парламентські дебати щодо допомоги жертвам повеней в Європі.

З такою вимогою в понеділок виступили, зокрема, групи соціалістів і демократів, а також Європейських консерваторів і реформістів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Для того, щоб дебати відбулися в Європарламенті, пропозиція про їх організацію, що означає зміну порядку денного, має бути підтримана ЄП у понеділок на початку чотириденної пленарної сесії. За даними джерел, таке рішення підтримує більшість депутатів.

Про це, зокрема, заявила лідерка групи соціалістів і демократів Іратце Гарсія Перес.

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"Ми попросимо провести пленарні дебати в Європарламенті щодо мобілізації сил ЄС з реагування на надзвичайні ситуації в районах, які постраждали від циклону "Борис", – написала вона у соцмережі X (Twitter).

Джерела в групі Європейських консерваторів і реформістів повідомили, що фракція також звернулася з подібним проханням у понеділок. Як стало відомо польським ЗМІ, організацію дебатів також підтримує група Європейської народної партії.

Останніми днями сильні дощі спричинили катастрофічні повені в Центральній та Східній Європі. Найбільше постраждали райони в Чехії, Польщі, Австрії та Словаччині.

У Польщі повінь зачепила південні та західні райони країни.

У понеділок польський уряд оголосив стан стихійного лиха.

В Угорщині готуються до великої повені на Дунаї, до угорської частини якого наближається велика вода з інших центральноєвропейських країн.