Рубіо прокоментував наміри Трампа підняти витрати членів НАТО до 5%

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО до 5% не може відбутися миттєво, але це той показник, до якого потрібно рухатись, і Сполучені Штати також налаштовані збільшувати свої оборонні видатки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на брифінгу у Брюсселі.

Рубіо запитали, як відреагували союзники на ідею США підвищувати обов’язковий рівень витрат на оборону "до 5%", і що він вкладає у формулювання "на рівень до 5%".

Держсекретар відповів, що таке збільшення витрат "не станеться за одну ніч", але варто орієнтуватися на цей показник для того, щоб Альянс був готовий протистояти загрозам.

"Позитив полягає у тому, що зараз усі, крім деяких винятків, витрачають на оборону більше, ніж 3-5 років тому. Це позитив, і ця тенденція має продовжуватись. Але це не обов’язково про витрати, про гроші – це про спроможності. Щоб НАТО був сильним, партнери мають бути сильними", – сказав Марко Рубіо.

Він повторив, що США роблять дуже великий внесок у НАТО і роблять для НАТО "багато як ніколи", та розраховують на те, що партнери також будуть вкладатися у свої оборонні спроможності – що вже почало відбуватися.

"Ми хочемо, щоб ця тенденція продовжувалася. І ми розраховуємо, що лідери… висловлять подальші і чіткіші зобов’язання для руху у цьому напрямку. Це буде на користь Альянсу", – додав Рубіо.

Його перепитали, чи збираються США офіційно пропонувати встановити такий цільовий показник витрат замість 2%, і чи самі Штати збираються рухатись до 5%.

"Звісно, ми зараз рухаємося у цьому напрямку. Нам потрібно більше витрачати на нацбезпеку, тому що ми присутні по всьому світу", – сказав Рубіо, нагадавши, що США зокрема мають зобов’язання у Тихоокеанському регіоні, залучені у підтримання свободи судноплавства через Червоне море і так далі, а також не можуть не зважати на зростаючу військову могутність Китаю.

"Наші партнери знають, що мають робити більше, вони просигналізували, що готові робити більше, вони почали робити більше – і це має продовжитись", – підсумував Рубіо.

Глава МЗС Німеччини заявила, що країни НАТО вже рухаються до оборонних витрат понад 3% ВВП.

Читайте також аналітичну статтю "Чим готова поступитися Європа, аби США не вийшли з НАТО".