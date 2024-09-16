Нидерланды о нарушении воздушного пространства НАТО: Наш ответ должен быть четким
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что Североатлантический альянс должен дать четкий ответ на нарушение российскими беспилотниками и ракетами воздушного пространства стран НАТО.
Об этом он заявил после встречи с литовским визави Лауринасом Кащюнасом, сообщает "Европейская правда".
Брекельманс подчеркнул, что нарушение Россией воздушного пространства НАТО "является неприемлемым и опасным".
"Наш ответ должен быть четким. Беспилотники и ракеты, входящие в наше воздушное пространство, должны быть обнаружены и перехвачены. В случае необходимости НАТО должен оказать поддержку отдельным членам Альянса", – добавил он.
Russia’s violation of our airspace is unacceptable and dangerous.– Ruben Brekelmans (@DefensieMin) September 16, 2024
Our response must be clear. Drones and missiles entering our airspace should be detected and intercepted. If needed, NATO should support individual allies.
Lithuanian minister @LKasciunas and myself stand united. pic.twitter.com/zMYcJsVVhH
Заявление главы нидерландского Минобороны прозвучало после нескольких очередных инцидентов с нарушением воздушного пространства российскими беспилотниками.
В Румынии в приграничном с Украиной районе в начале сентября упал по меньшей мере один российский "Шахед". Также боевой дрон обнаружили в Латвии, куда он, по предварительным данным, залетел из Беларуси.
В обоих случаях страны не сбили дрон, а дали ему упасть.
Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров быть решительными и совместно противостоять российским ракетным обстрелам, заявив, что пока "только Беларусь отличилась сбиванием российских "Шахедов".