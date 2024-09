Нидерланды о нарушении воздушного пространства НАТО: Наш ответ должен быть четким

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что Североатлантический альянс должен дать четкий ответ на нарушение российскими беспилотниками и ракетами воздушного пространства стран НАТО.

Об этом он заявил после встречи с литовским визави Лауринасом Кащюнасом, сообщает "Европейская правда".

Брекельманс подчеркнул, что нарушение Россией воздушного пространства НАТО "является неприемлемым и опасным".

"Наш ответ должен быть четким. Беспилотники и ракеты, входящие в наше воздушное пространство, должны быть обнаружены и перехвачены. В случае необходимости НАТО должен оказать поддержку отдельным членам Альянса", – добавил он.

