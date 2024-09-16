Нидерланды о нарушении воздушного пространства НАТО: Наш ответ должен быть четким

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что Североатлантический альянс должен дать четкий ответ на нарушение российскими беспилотниками и ракетами воздушного пространства стран НАТО.

Об этом он заявил после встречи с литовским визави Лауринасом Кащюнасом, сообщает "Европейская правда".

Брекельманс подчеркнул, что нарушение Россией воздушного пространства НАТО "является неприемлемым и опасным".

"Наш ответ должен быть четким. Беспилотники и ракеты, входящие в наше воздушное пространство, должны быть обнаружены и перехвачены. В случае необходимости НАТО должен оказать поддержку отдельным членам Альянса", – добавил он.

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Russia’s violation of our airspace is unacceptable and dangerous.



Our response must be clear. Drones and missiles entering our airspace should be detected and intercepted. If needed, NATO should support individual allies.



Lithuanian minister @LKasciunas and myself stand united. pic.twitter.com/zMYcJsVVhH – Ruben Brekelmans (@DefensieMin) September 16, 2024

Заявление главы нидерландского Минобороны прозвучало после нескольких очередных инцидентов с нарушением воздушного пространства российскими беспилотниками.

В Румынии в приграничном с Украиной районе в начале сентября упал по меньшей мере один российский "Шахед". Также боевой дрон обнаружили в Латвии, куда он, по предварительным данным, залетел из Беларуси.

В обоих случаях страны не сбили дрон, а дали ему упасть.

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров быть решительными и совместно противостоять российским ракетным обстрелам, заявив, что пока "только Беларусь отличилась сбиванием российских "Шахедов".