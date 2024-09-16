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Нидерланды о нарушении воздушного пространства НАТО: Наш ответ должен быть четким

Новости — Понедельник, 16 сентября 2024, 17:37 — Олег Павлюк

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что Североатлантический альянс должен дать четкий ответ на нарушение российскими беспилотниками и ракетами воздушного пространства стран НАТО.

Об этом он заявил после встречи с литовским визави Лауринасом Кащюнасом, сообщает "Европейская правда".

Брекельманс подчеркнул, что нарушение Россией воздушного пространства НАТО "является неприемлемым и опасным".

"Наш ответ должен быть четким. Беспилотники и ракеты, входящие в наше воздушное пространство, должны быть обнаружены и перехвачены. В случае необходимости НАТО должен оказать поддержку отдельным членам Альянса", – добавил он.

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Заявление главы нидерландского Минобороны прозвучало после нескольких очередных инцидентов с нарушением воздушного пространства российскими беспилотниками.

В Румынии в приграничном с Украиной районе в начале сентября упал по меньшей мере один российский "Шахед". Также боевой дрон обнаружили в Латвии, куда он, по предварительным данным, залетел из Беларуси.

В обоих случаях страны не сбили дрон, а дали ему упасть.

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров быть решительными и совместно противостоять российским ракетным обстрелам, заявив, что пока "только Беларусь отличилась сбиванием российских "Шахедов".

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Нидерланды
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