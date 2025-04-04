Чому мита Трампа – лише початок проблем і хто постраждає найбільше

Президент США Дональд Трамп розпочав повномасштабну "торгову війну".

При цьому президентка Єврокомісії також бачить серйозні недоліки в глобальній торговій системі і висловила готовність "підтримати будь-які зусилля, спрямовані на те, щоб глобальна торгова система відповідала реаліям світової економіки".

Та спосіб, яким президент США вирішив долати ці проблеми, більше нагадує лікування головного болю гільйотиною.

І йдеться не лише про підвищення митних ставок, про що оголосив Дональд Трамп. Це рішення відкрило скриньку Пандори, наслідком чого стане безліч ударів по світовій торгівлі.

Про наслідки рішення американського президента для ЄС, України та інших країн, читайте у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна. Далі – стислий її виклад.

Запропоновані президентом США Дональдом Трампом захисні заходи складаються з двох груп.

Перша – "мінімальний базовий тариф", який набере чинності вже 5 квітня. Цей тариф становитиме 10% і вводиться для більшості країн світу (включаючи й Україну).

Проте для більшості країн цим тарифом справа не обмежиться. Для тих країн, які мають значний профіцит у торгівлі товарами зі Сполученими Штатами, вводиться "тарифна відповідь". Її почнуть стягувати з 9 квітня, і вона встановлена для кожної країни окремо.

Для Євросоюзу ставка "тарифної відповіді" склала 20%, для Китаю – 34%, для Японії – 24%, для Індії – 26%. Більш того, Білий дім залишив можливість посилення захисних мит.

Однак і нинішній рівень є потужним ударом по економіках, особливо країн-експортерів.

Тим самим Вашингтон надсилає сигнал: тепер країни-партнери мають самі впроваджувати заходи для вирівнювання торгового балансу.

Загалом Дональд Трамп розраховує, що Сполучені Штати отримають від нових тарифів "6 чи 7 трильйонів доларів".

Невідомо, наскільки обґрунтованим є такий прогноз, але попервах бюджет США дійсно відчує збільшення надходжень (хоч це і буде супроводжуватися прискоренням інфляції).

Позитивного ефекту буде достатньо, щоб забезпечити гарний стан американської економіки щонайменше до проміжних виборів 2026 року.

В Трампа вже є перша глобальна перемога: низка країн, по яких вдарив "мінімальний базовий тариф", вирішила піти на поступки, щоб гарантувати собі стабільну міжнародну торгівлю.

Приклад Британії є особливо яскравим. Скоріш за все, серед цих країн буде й Україна. Зважаючи на останні заяви українських урядовців, Київ не буде ані вводити мита у відповідь проти США, ані оскаржувати їхні дії у СОТ.

Повноцінний торговий конфлікт зі Сполученими Штатами можуть дозволити собі лише декілька країн: Китай, Індія, Японія. І звичайно – Євросоюз.

Проте у випадку з ЄС ситуація виглядає особливо неоднозначною. Хоча провідні економіки Євросоюзу посилюють позицію Єврокомісії на необхідності контрзаходів, всередині спільноти є країни, які можуть стати "троянським конем". Наприклад, Угорщина. До слова, Угорщина та Словаччина, разом із Німеччиною – найбільш постраждалі від 25-відсоткового мита Дональда Трампа на імпорт автомобілів.

Та найбільша шкода від ініціативи президента США – це те, що світова торгівля перестала бути передбачуваною.

У випадку України також важливим є те, що американські мита сильно вдарять по країнах, які є нашими ключовими безпековими партнерами. Зокрема – по Німеччині, де ефект від цих мит вже порівняли з "поверненням у 1930-ті".

За таких обставин менш стабільною стає й політична ситуація в цих країнах, що збільшує ризики обмеження чи призупинення допомоги Україні.

І нарешті – нова ситуація суттєво зменшує наші шанси на продовження дії автономних преференцій ЄС.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна.