Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів бути рішучими і спільно протистояти російським ракетним обстрілам, а також заявив, що наразі "лише Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів".

Про це глава держави сказав у зверненні до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, коли під час переговорів порушується питання збиття ракет та дронів у небі України силами партнерів, співрозмовники уникають відповіді. Також він акцентував, що наразі лише Білорусь "відзначилася" такими діями.

"Бояться навіть сказати: "Ми працюємо над цим". Поки що лише Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів". Це принизливо для сильного демократичного світу", – заявив він.

Реклама:

Також президент акцентував, що нові ракети з Ірану, які прибули в Росію – те ж зло, яке "союзникам доводилося вже збивати у небі Близького Сходу".

"Якщо союзники разом збивають ракети і дрони у небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про збиття російських ракет і іранських "шахедів" в небі України? Причому це не робиться і тоді, коли ракети і дрони прямують буквально на територію наших сусідів", – додав він.

Нагадаємо, 5 вересня ширилася інформація про те, що російська ППО в Білорусі збивала безпілотники "Шахед" під час російської масованої атаки на Україну, що призвело до вибухів і пожежі на складі в Гомелі.

Нагадаємо, 8 вересня у Латвії заявили, що в суботу на території країни розбився російський військовий безпілотник. В армії повідомили, що апарат залетів у повітряний простір Латвії з Білорусі і його одразу ж помітили.

У НАТО прокоментували, що не мають інформації про те, що потрапляння російського безпілотника на територію Латвії було навмисним.

Пізніше представники латвійських Національних збройних сил заявили, що дрон, який виявили на сході країни напередодні, містив вибухівку та використовувався для атак проти України.