Президент Еврокомиссии объявила распределение портфелей между странами и кандидатами

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, как планирует распределить портфели еврокомиссаров между кандидатами от разных стран ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она объявила на пресс-конференции в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен рассказала об определенной ею структуре Еврокомиссии и распределении должностей вице-президентов и профильных еврокомиссаров, среди которых несколько имеют особое значение для Украины.

Every member of my team will bring in their own experience and perspectives on Europe.



Together, we will be one team, working towards one common goal.



To make Europe stronger. pic.twitter.com/xIvDNv4C7t

