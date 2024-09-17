Президент Еврокомиссии объявила распределение портфелей между странами и кандидатами

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, как планирует распределить портфели еврокомиссаров между кандидатами от разных стран ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она объявила на пресс-конференции в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен рассказала об определенной ею структуре Еврокомиссии и распределении должностей вице-президентов и профильных еврокомиссаров, среди которых несколько имеют особое значение для Украины.

Every member of my team will bring in their own experience and perspectives on Europe.



Together, we will be one team, working towards one common goal.



To make Europe stronger. pic.twitter.com/xIvDNv4C7t Реклама: September 17, 2024

Ключевой для Украины портфель еврокомиссара по расширению получила представительница Словении Марта Кос, она будет отвечать также за сотрудничество с восточными соседями ЕС.

"Она продолжит работу над поддержкой Украины, продолжением восстановления и поддержкой стран-кандидатов на пути к вступлению", – отметила фон дер Ляйен.

Представителю Словакии (потенциально проблемной страны для Украины) Марошу Шефчовичу поручили новый портфель еврокомиссара по торговой и экономической безопасности, межинституциональным отношениям и прозрачности.

Латвиец Валдис Домбровскис назначен еврокомиссаром по вопросам экономики и продуктивности. Сначала были надежды, что он может получить портфель комиссара по вопросам расширения, но они не оправдались.

Представитель Литвы, "друг Украины" Андрюс Кубилюс назначен на новую должность комиссара по вопросам обороны и космоса.

"Он будет работать над развитием оборонного союза и усилением наших инвестиционных и промышленных способностей", – отметила фон дер Ляйен.

Представителю Венгрии Оливеру Вархеи, как и ожидалось, выделили маловлиятельную должность комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных.

Петр Серафин от Польши становится комиссаром по бюджету, противодействию мошенничеству и публичному администрированию и будет докладывать напрямую фон дер Ляйен. В его полномочия войдет, в частности, подготовка следующего долгосрочного бюджета ЕС.

Еще один важный для Украины портфель комиссара по сельскому хозяйству получил представитель Люксембурга Кристоф Хансен.

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перейдет в Еврокомиссию и получает должность еврокомиссара по подготовке к чрезвычайным ситуациям и кризисному реагированию, совмещенную с должностью комиссара по вопросам равенства.

Представительница Хорватии Дубравка Шуйца получила новую должность еврокомиссара по делам Средиземноморья (которую ранее прогнозировали представителю Кипра).

Еврокомиссар от Нидерландов Вопке Хукстра получает портфель ответственного за климат и "чистую" экономику, а также будет заниматься вопросами налогообложения.

Йозеф Сикела от Чехии будет отвечать за международные партнерства ЕС.

Представитель Кипра Костас Кадис станет еврокомиссаром по делам рыболовства и океанов.

Мария Луис Альбукерке от Португалии назначена комиссаром по финансовым услугам, сбережениям и "инвестиционному союзу".

Австрийцу Магнусу Брюннеру отдали портфель комиссара по внутренним делам и миграции

Представительница Швеции Ессика Русвалль будет ответственной за окружающую среду, водные ресурсы и конкурентную циклическую экономику.

Дан Йоргенсен из Дании становится комиссаром по энергетике и жилищным вопросам.

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