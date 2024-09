У Туреччині націоналісти напали на двох солдатів США

Націоналісти з Молодіжного союзу Туреччини (TGB) у понеділок, 2 вересня, напали на двох американських військовослужбовців у місті Ізмір, протестуючи проти політики США стосовно ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Адміністрація губернатора Ізміра заявила, що члени TGB – молодіжного відділення націоналістичної опозиційної партії "Ватан" – здійснили фізичний напад на двох солдатів США, які були вдягнені у цивільне.

Далі до конфлікту долучились ще п’ять американських військових, після чого втрутилась місцева поліція. Вона затримала усіх 15 нападників і почала розслідування.

Реклама:

Самі TGB поширили в соцмережах відео, на якому група людей тримає чоловіка на вулиці та надягає йому на голову білий мішок під вигуки "Yankee, go home".

A group of Turkish people attacked an American soldier serving on the USS Wasp that had arrived at the port of Izmir, Turkey. pic.twitter.com/RZryraYobQ