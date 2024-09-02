У Туреччині націоналісти напали на двох солдатів США

Націоналісти з Молодіжного союзу Туреччини (TGB) у понеділок, 2 вересня, напали на двох американських військовослужбовців у місті Ізмір, протестуючи проти політики США стосовно ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Адміністрація губернатора Ізміра заявила, що члени TGB – молодіжного відділення націоналістичної опозиційної партії "Ватан" – здійснили фізичний напад на двох солдатів США, які були вдягнені у цивільне.

Далі до конфлікту долучились ще п’ять американських військових, після чого втрутилась місцева поліція. Вона затримала усіх 15 нападників і почала розслідування.

Реклама:

Самі TGB поширили в соцмережах відео, на якому група людей тримає чоловіка на вулиці та надягає йому на голову білий мішок під вигуки "Yankee, go home".

A group of Turkish people attacked an American soldier serving on the USS Wasp that had arrived at the port of Izmir, Turkey. pic.twitter.com/RZryraYobQ – Breaking News (@TheNewsTrending) September 2, 2024

Турецькі націоналісти заявили, що напали на члена екіпажу десантного корабля Військово-морських США USS Wasp, тому що "американські солдати, на руках яких кров наших солдатів і тисяч палестинців, не можуть забруднити нашу країну".

USS Wasp прибув до Ізміра в неділю після проведення спільних навчань з турецькими штурмовими кораблями в Середземному морі.

Посольство США в Туреччині пізніше підтвердило факт нападу і заявило, що американські солдати наразі перебувають у безпеці.

Анкара тривалий час критикує Ізраїль через ведення бойових дій у секторі Гази та виступає на підтримку палестинського населення цього регіону.

За даними ЗМІ, Туреччина заблокувала співпрацю між НАТО та Ізраїлем з жовтня 2023 року та заявила, що Альянс не повинен взаємодіяти з Ізраїлем як партнером, поки не буде завершено конфлікт.