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У Туреччині націоналісти напали на двох солдатів США

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Новини — Понеділок, 2 вересня 2024, 20:52 — Олег Павлюк

Націоналісти з Молодіжного союзу Туреччини (TGB) у понеділок, 2 вересня, напали на двох американських військовослужбовців у місті Ізмір, протестуючи проти політики США стосовно ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Адміністрація губернатора Ізміра заявила, що члени TGB – молодіжного відділення націоналістичної опозиційної партії "Ватан" – здійснили фізичний напад на двох солдатів США, які були вдягнені у цивільне.

Далі до конфлікту долучились ще п’ять американських військових, після чого втрутилась місцева поліція. Вона затримала усіх 15 нападників і почала розслідування.

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Самі TGB поширили в соцмережах відео, на якому група людей тримає чоловіка на вулиці та надягає йому на голову білий мішок під вигуки "Yankee, go home".

Турецькі націоналісти заявили, що напали на члена екіпажу десантного корабля Військово-морських США USS Wasp, тому що "американські солдати, на руках яких кров наших солдатів і тисяч палестинців, не можуть забруднити нашу країну".

USS Wasp прибув до Ізміра в неділю після проведення спільних навчань з турецькими штурмовими кораблями в Середземному морі.

Посольство США в Туреччині пізніше підтвердило факт нападу і заявило, що американські солдати наразі перебувають у безпеці.

Анкара тривалий час критикує Ізраїль через ведення бойових дій у секторі Гази та виступає на підтримку палестинського населення цього регіону.

За даними ЗМІ, Туреччина заблокувала співпрацю між НАТО та Ізраїлем з жовтня 2023 року та заявила, що Альянс не повинен взаємодіяти з Ізраїлем як партнером, поки не буде завершено конфлікт.

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Туреччина інциденти США
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