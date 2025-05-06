США привітали Мерца

Сполучені Штати привітали обрання Фрідріха Мерца канцлером Німеччини та розраховують на співпрацю з його урядом.

Про це на брифінгу 6 травня сказала речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вітаємо Фрідріха Мерца з обранням канцлером Німеччини. Ми продовжимо співпрацювати з Німеччиною та її наступним урядом, аби гарантувати безпеку США та Європи", – сказала речниця Держдепу.

Ще до виборів до Бундестагу Мерц заявляв про необхідність Європи зміцнити незалежність від США.

Водночас він висловлював побажання якнайшвидше зустрітись із американським президентом Дональдом Трампом.

Бундестаг 6 травня з другої спроби затвердив призначення канцлером Фрідріха Мерца. Для позитивного результату у перший раз не вистачило лише шість голосів.

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