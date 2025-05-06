Головна дипломатка ЄС підтримала право Гренландії на самовизначення

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Гренландія сама повинна вирішувати свою долю, маючи на увазі зазіхання США на острів.

Про це Каллас сказала під час виступу в Європейському парламенті 6 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Топдипломатка Євросоюзу сказала, що будь-які рішення щодо майбутнього Гренландії повинні ухвалюватись народом Гренландії.

"Єдиний спосіб зберегти світовий порядок, заснований на правилах, – це повне дотримання принципів суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів", – наголосила вона.

Калас також підтвердила співпрацю ЄС із Гренландією, додавши, що Брюссель "повністю підтримує" її цілі в галузі освіти, зеленого зростання, сировини, відновлюваних джерел енергії та безпеки.

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії.

Нещодавно президент США не виключив можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

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